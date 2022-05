“Bardo, lo más insólito y cabrón que he hecho en mi vida”: Daniel Giménez Cacho

“Todo lo que se hizo se puso al servicio de la creatividad y del tiempo para poder ensayar a profundidad, lo cual es un privilegio, un sueño hecho realidad o una fantasía porque es una cantidad de recursos tan grande que difícilmente voy a volver a ver”, resaltó.

Es la primera vez que en sus cuatro décadas de trayectoria, el actor de 60 años no prepara nada de su personaje. “Simplemente tenía que estar presente y nada más, reaccionando a lo que va pasando porque no teníamos nada claro. No había un libreto, en el día a día nos íbamos enterando y nunca había trabajado así”.

Daniel Giménez Cacho. (Anylú Hinojosa-Peña)

Sin duda, fue un gran reto crearlo, dice, “porque fui capaz de hacer todo lo que me pidieron”. Incluso, debió hacer un repaso en su propia vida y en sus relaciones familiares para construirlo. “Fueron momentos catárticos y divertidos, hubo cosas duras y otras bellísimas, poéticas, de todo”, adelantó.

¿Bardo en los premios Oscar?

El galardonado en cinco ocasiones con el premio Ariel, aún no ha visto Bardo debido a que se encuentra en etapa de posproducción, pero destacó que es una mezcla de cosas tan increíbles que bien podría postularse para los premios Oscar de 2023, a siete años de la más reciente producción de González Iñárritu.

“Obviamente no trabajo pensando en ganar un Oscar, pero sería bonito tener uno aunque no signifique la meta de mi vida. Los premios son relativos, son una consecuencia del momento y ya veremos si esta historia tiene algo que decirle a los premios. No tengo mi empeño ni mis deseos puestos, pero sería lindo si viene”, subrayó.

Trabajar bajo las órdenes de González Iñárritu no es tarea fácil, admitió quien come almendras y nueces para tener una buena memoria, se trata de un director “exigente y riguroso, pero eso es lo bonito porque sabes que harás una cosa muy cuidada, que no se acaba hasta que quede perfecta, como debe ser”.