Benedict Cumberbatch revela que vive un 'auto-examen' para ser su mejor versión

El actor nos cuenta que está de acuerdo con lo que quiso plantear el director Sam Raimi en la más reciente entrega de la vida de su personaje: "Es el humanidad que hace que la gente regrese por más. Creo que vemos en la película una interacción de alguien a quien hemos visto muy omnipotente, muy creativo y algo así como omnipresente".

Pero a pesar de esa presencia constante, "en realidad no hemos entendido cuál es el costo de eso, con qué está alimentando eso, tanto como persona, pero también dentro de este misterioso reino de hechicería y magia. Así que se trata de examinar eso y encontrar sus defectos, su humanidad, así como sus puntos fuertes".

Benedict Cumberbatch ofrece todo en su actuaciones. (Mike Marsland/WireImage)

Cumberbatch considera que Doctor Strange in the Multiverse of Madness renovará la comprensión de la gente para con su rol, "esto es una especie de, diría, más de un auto-examen. De sostener un espejo de él a través de esta increíble estructura narrativa que tenemos de un multiverso de otros yo, y de su potencial para liderar".

Aunque nos adelanta que "está lejos de ser un mejor colaborador, en trabajar con otros, en darse cuenta de que no siempre puede ser él quien sostenga el cuchillo y controlar todo. Entonces, está en la búsqueda de las cualidades para convertirse en líder; está evolucionando".

'Stephen Vincent' no está del todo listo para ser el gran lider que se necesita del 'Dr. Strange'. (Jay Maidment)

Antes de despedirnos, el histrión insiste en que está feliz con este regreso, así como de tener el chance de mostrar todas sus aristas como actor, por haber participado también en otro filme, de reflexiones distintas, como lo fue The Power of the Dog, que se llevó las palmas de la crítica y el público.

Lo bueno es que tengo ambos. Tengo fans del Marvel Cinematic Universe que me dijeron: 'Me encantó lo que hiciste en The Power…'. Es justo de lo que debería tratarse, de un maravilloso y amplio espectro, una prueba viviente de que en mi carrera y en nuestra cultura hay espacio suficiente para ambos papeles Benedict Cumberbatch, actor

Benedict Cumberbatch agradece poder encarnar también a roles como el de 'The Power of the Dog'. (David M. Benett/Getty Images for Netflix)

Benedict cierra la charla con el pensameinto de que "si Spider-Man hace que la gente a vaya a los cines a ver The Power of the Dog, eso es genial y el hecho de que yo ocupe ambos espacios y haga que los fans aprecien ambos niveles de trabajo, es un gran cumplido que ocurra y me da una gran, gran alegría".