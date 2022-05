Kylie Jenner subió 27 kilos durante su último embarazo

Kylie Jenner publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar de su segundo embarazo sobre una corredora y escribió que "Aumenté 27 kilos en el embarazo. He bajado 18".

La estrella del extinto programa Keeping Up with the Kardashians afirmó que no hay ningún secreto para impulsar su pérdida de peso, simplemente está "tratando de ser saludable" después del nacimiento de su hijo en febrero, de quien aún se desconoce el nombre, y que "caminar y hacer pilates" son sus ejercicios favoritos.

"Sólo intento estar sana y ser paciente. Caminar/pilates es mi combinación favorita", dijo.