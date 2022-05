Hilary Duff estuvo en el concierto de The Killers en la Ciudad de México

“Ayer mi hermana @AnaCool_ y yo nos encontramos a @HilaryDuff en el concierto de The Killers ella fue nuestra infancia entera!”, escribió la usuaria de Twitter junto a las imágenes en las que se les ve sonrientes y emocionadas, mientras el esposo de Hilary observa hacia la cámara con cierto recelo.

Todo parece indicar que Hilary Duff llegó al concierto de The Killers dispuesta a convivir con los fans que la reconocieran, pues en vez de optar por un outfit discreto y gafas oscuras, la estrella de Lizzie McGuire eligió un look amarillo que podía ser visto a varios metros de distancia.

Hasta ahora la actriz no ha revelado más motivos de su visita a la Ciudad de México que el disfrutar del concierto que The Killers ofreció en el Foro Sol como parte de su gira Imploding the Mirage Tour que culminará su pasó por México el domingo 1 de mayo en Zapopan, Jalisco.