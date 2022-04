¿Con Pete Davidson? Kim Kardashian insinúa que quiere tener más hijos

Sin embargo, Kim, por su parte, mostró una foto de ella, a lo que Kourtney agregó: "¿Ustedes no me entendieron?". La creadora de KKW Beauty ya es mamá de cuatro hijos, North, de 8 años, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 2, fruto de su matrimonio con Kanye West a quien le solicitó en febrero de 2021 y se declaró legalmente soltera el mes pasado.

Además, su actual pareja, el comediante de 28 años Pete Davidson ya habló sobre sus planes para formar una familia algún día. En febrero de 2020, el nativo de Nueva York le dijo a Charlamagne Tha God que convertirse en padre sería una experiencia "increíble".

“Quiero estar allí para algo o hacer algo que no tuve mientras crecía. Eso es lo que más me gusta”, explicó la estrella de King of Staten Island. “Solo quiero tener un hijo, eso es todo. … (Ellos) me mantendrían cerca, mantendrían mi cabeza en alto”, aseguró.