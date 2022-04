Paris Hilton ya piensa en ampliar la familia. Después de casarse a finales del año pasado, la estrella de ‘Paris in Love’, de 41 años, ya quiere tener bebés con su esposo Carter Reum.

"Me encanta estar casada. Siento que por fin he encontrado a mi pareja perfecta y me siento tan segura", reveló Paris en un reciente episodio del podcast ‘The Bellas’, de Nikki y Brie Bella. "Por fin tengo mi hogar y no puedo esperar a formar una familia y tener hijos".