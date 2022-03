Kylie Jenner reaparece a un mes de dar a luz a su segundo bebé

"Sé que he estado alejada por un tiempo, pero lancé un nuevo producto para labios…Se llaman lacas de labios y no me he estado maquillando, así que no he podido mostrárselos. Pero ahora estoy volviendo a maquillarme y quería mostrárselo”, declaró la socialité frente a la cámara.

Kylie Jenner (Instagram/Kylie Jenner)

Las imágenes fueron grabadas desde el interior de su auto donde en el asiento de atrás se encontraba la pequeña Stormi, quien de manera involuntaria interrumpió a su mamá al momento de grabar su video.

Kylie Jenner con una sonrisa y viendo a la cámara le pidió a su hija que le diera dos segundos para hablar con sus seguidores. En otro fragmento del video, Kylie mostró todos los tonos de este nuevo labial que tiene en promedio un costo de 18 dólares.