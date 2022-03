La reacción de Gisele Bündchen al regreso de Tom Brady a la NFL

"No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionada como tú por lo que te depara el futuro!", concluyó en ese momento, antes de escribir: "Las palabras realmente no pueden expresar lo agradecida que estoy con todos los que han apoyado tanto a mi esposo y nuestra familia durante tantos años".

Brady, de 44 años, comparte a su hija Vivian Lake, de 9 años, y a su hijo Benjamin Rein, de 12, con Bündchen, además del hijo de la modelo, John "Jack" Edward, de 14, fruto de su relación con su ex pareja Bridget Moynahan.

El mes pasado, una fuente le declaró a la revista People que Bündchen "esperaba retirarse durante algunos años, especialmente después de que Tom Brady ganara el Super Bowl con los Bucs" en 2020.