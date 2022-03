Edy Smol revela que tiene cáncer, pero no se someterá a ningún tratamiento

El conductor explicó que él confía en la medicina herbolaria y que la decisión de no someterse a algún tratamiento molestó a su doctor. “Cuando me pasa le digo al doctor: ‘No me quiero tratar. Soy un hombre muy sanador, me he dedicado a sanar a muchísima gente emocionalmente y en la parte de salud estoy muy en el rollo herbolario. Mi doctor se súper enojó”.



Y aunque aclaró que se encuentra mejor de salud, eso no quiere decir que esté recuperado del cáncer.

“No dije nada tampoco, pero la gente se daba cuenta de que ando medio debilucho. Me vi muy desmejorado y hoy estoy maravillosamente bien (…), no estoy en remisión, los pólipos es un tema que se agrava… Yo no quería se volviera metástasis porque cuando te hacen eso (tratamiento), bajo la experiencia de toda mi familia cuando te hacen una intervención corres un riesgo de que se vuelva metástasis”.