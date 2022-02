La forma en que Vicente Fernández se "comunicó" con su nieto Alex, en su funeral

Fue en el programa Venga la alegría, donde el hijo de El Potrillo habló acerca del sorprendente momento en que tuvo un tipo de conexión con su abuelo, quien falleció el pasado 12 de diciembre de 2021, luego de permanecer hospitalizado durante más de cuatro meses a causa de una caída que sufrió en su rancho Los 3 Potrillos.

Alejandro, Vicente y Alex Fernández (Instagram/alexfernandez.g)

“Algo raro que me pasó cuando estábamos toda la familia reunidos en su ataúd y nos dieron la oblea y empecé a rezar, le dije a mi abuelo que estuviera conmigo, que podía disfrutar esta aventura conmigo hasta donde él quisiera”, contó Alex.

“Le dije ‘dame una señal si sí me estás escuchando, si estás de acuerdo’. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo y se me hizo así (se me dobló), y es el dedo con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno, pero fue un sí’”, explicó el cantante.