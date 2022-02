La petición que Vicente Fernández le hizo a su nieto Alex antes de morir

“Me pidió que me hiciera metas, que me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a tal grado que descuidara a la familia. Porque al final de cuentas, es lo que más importa y no te das cuenta que la descuidas hasta que ya pasó muchísimo tiempo y no hay nada que puedas hacer", comentó en entrevista para el programa Ventaneando.

Alex Fernández espera, en abril de este 2022, la llegada de su primer hijo junto a su esposa Alexia Hernández. "Mi abuelo cree que va a ser niño", declaró en septiembre del año pasado.

El luto de la dinastía Fernández ha sido difícil de procesar, dijo, pero “seguimos haciendo la lucha. No nos hacemos todavía a la idea, la verdad es que pareciera que todavía sigue aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es súper raro no ver a mi abuelo".

Alejandro, Vicente y Alex Fernández (Instagram/alexfernandez.g)

El cantante admite que le duele la muerte de don ‘Chente’, pero sus condiciones de salud en el hospital ya no eran buenas. “La verdad, está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo, se empezó a ir para abajo. Ya no había esperanza".