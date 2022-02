¿Tom Holland aparece o no en Euphoria? Hay una forma de saberlo

El 20 de febrero pasado se estrenó el capítulo 7 de la segunda temporada de Euphoria, una de las series de mayor éxito de HBO Max. El episodio siete, The Theater and It's Double, ha generado un sinfín de comentarios, y no tanto por lo que sucede en la obra de teatro de Lexi, sino porque algunos fans aseguraron haber visto a la cara de Tom Holland.

Los seguidores de la trama alegan que entre el público de la obra, se encuentra un joven cuya cara resulta difícil de distinguir entre la oscuridad, pero dicen, se parece bastante al protagonista de Spider-Man: No Way Home.