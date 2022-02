Además de ser reconocida como una de las estrellas del pop más importantes del momento, la cantante Dua Lipa también es conocida por exhibir una escultural silueta que se desprende tanto de su disciplina en el gimnasio como de sus particulares hábitos alimenticios.

Sobre este segundo apartado, la diva británica quiso pronunciarse durante su paso por el podcast 'At Your Service'. El detalle más curioso que reveló al respecto la artista es que no ingiere ningún alimento sólido a partir de las seis de la tarde, ya que a esas horas su metabolismo no es capaz de procesar debidamente las comidas.