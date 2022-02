La razón por la que Kelly Clarkson quiere cambiar su apellido

La cantante acordó dar al gerente de talento, de 45 años, el 5.12 por ciento de la propiedad, lo que equivale a 908 mil 800 dólares de su valor total de 17 millones 750 mil dólares, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

Los documentos también dejan claro que Blackstock no tiene ningún interés en la propiedad contigua al rancho que Clarkson posee en exclusiva. Brandon había argumentado previamente que la casa era "propiedad marital", y continuó viviendo allí incluso después de que él y Kelly se separaran en 2020.

En julio, se ordenó a la entrenadora de The Voice que pagara a su ex marido y ex manager 200 mil dólares al mes, en concepto de manutención del cónyuge y de los hijos, aunque una fuente dijo previamente que Blackstock había solicitado 436 mil dólares al mes.

Clarkson fue declarada oficialmente soltera en agosto, cuando un juez firmó la disolución legal de su matrimonio con Brandon un año y tres meses después de haber solicitado el divorcio.