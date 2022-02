Alan Estrada te llevará de viaje a tu propia historia de amor

Un elemento que seguramente emocionará a los seguidores del actor es el hecho de que tendrá un reencuentro teatral con Fernanda Castillo, quien protagonizará la obra y con quien compartió créditos en Hoy no me puedo levantar.

“Aunque yo no estoy en el escenario con Fer, porque en este proyecto me toca dirigirla y ha sido un enorme placer, sí reencontrarme con ella después de tantos años ha sido increíble.

Gustavo Egelhaaf y Fernanda Castillo protagonizan Siete veces adiós (Cortesía Viogg)

“Fer es de las actrices no solamente más talentosas sino más disciplinadas que conozco. Llega todos los días con sus textos aprendidos, es disciplinada, está todo el tiempo presente en escena”, contó Alan.

Si alguien a través de la nostalgia, que vio Hoy no me puedo levantar, decide ir a ver Siete veces adiós, se llevará una enorme sorpresa, aseguró Alan. Ya que no solamente van a ver una creación de su autoría, sino también a una Fernanda Castillo en lo que él considera una actuación fabulosa.

“Yo que la conozco después de tantos años, creo que a partir de ser madre y de la experiencia que te da la vida es un pedazo de actriz. No es porque sea mi obra, pero yo la veo interpretar el personaje que escribimos y digo ¡Qué increíble tener una actriz de ese tamaño personificándolo!”, aseguró el actor.