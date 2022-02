Alejandro Basteri revela por qué no frecuenta a su hermano Luis Miguel

Su intención al vincular memorias de lo que significaba y significa su vida, fue hacer algo honorífico a su mamá, a quien ha querido toda su vida.

Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, Alejandro y Sergio (Instagram/abasteri)

“Pero que por bloqueos en la cabeza dices ‘bueno no’, pero de repente llegan este tipo de situaciones y empezamos con la idea de, con un grupo de empresarios importantes, hacer algo honorífico que tuviera que ver con la memoria de ella que es tan importante en mi vida, y lo repito, que es a quien le debo la vida”, resaltó.

De la misma forma, Basteri reconoció que la bioserie influyó en su decisión de diseñar ropa. “Abrí muchos campos en el tema de sensibilidad, y decidimos hacer algo especial. De hecho, hubo artistas muy importantes que quisieron ofrecerme algo honorífico en cuestión de hacer un monumento. Pasó el tiempo, y nos dimos a la tarea de hacer las cosas como deben de ser y que a ella le haya significado algo tan importante como hacer la ropa, diseños que a ella le encantaba hacer”.

Después de que la periodista Pati Chapoy le preguntó si sabe coser, el hermano de Luis Miguel respondió que desde los 14 años vivió solo. “Para mí, hacer todo lo que ha tenido que ver con cuestiones de casa, ¡hasta mecánico soy!. Estudié dirección y cinematografía, multimedia, televisión, mercadotecnia, actuación de teatro, pintura, dibujo, y siempre he estado en el arte. Me dejaron desde los 14 años, nos dejaron, mi vida me dio la oportunidad de estar aprendiendo cosas por mí solo”.