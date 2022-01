Hablamos con Julian Fellowes y no 'The Gilded Age' no es 'Downton Abbey'

Para retratar este periodo en el tiempo nadie mejor que Julian Fellowes, nada menos que el papá de Downton Abbey, y —pese a lo que se podría esperar— su serie The Gilded Age, que se estrenó en HBO Max, tiene sí la particularidad de ir al pasado, pero en su ritmo y forma es distinta.

Platicamos con Julian a la distancia y él mismo lo dijo, si en Downton las intrigas y las tramas involucraban incluso al rey de Gran Bretaña, en Gilded el gossip, las traiciones y los desaires van de aquellos que defendían el old New York y reprobaban todo lo nuevo, en particular a aquellos que querían "robarles" su estatus de dueños de la high society.

Louisa Jacobson, hija menor de Meryl Streep, es una de las protagonistas de 'The Gilded Age'. (Photographer: Alison Cohen Rosa)

Ya Martin Scorsese nos había enseñado los prejuicios, el glamour, lo fastuoso y la casi magia de las esferas de las familias del poder del Nueva York de la era dorada en La edad de la inocencia; ahora es Fellowes quien asume la tarea con sus familias de ficción, protagonizadas por Christine Baranski y Cynthia Nixon (y más), con los apellidos reales.

"Leí un libro acerca de Alva Vanderbilt y su hija Consuelo, que era una de las famosas dollar princesses, quienes iban a través de Europa para rescatar a las fallidas casas nobles (con matrimonios). Después de leerlo, realmente entendí la Gilded Age, el fenómeno que fue y empecé a leer de Andrew Carnegie y de toda esa gente", contó Julian a Quién.



La vida y obra de esas familias, en particular la de los Vanderbilt, motivó al máximo creador de época en la televisión a querer llevar a la pantalla, después del triunfo de Downton Abbey, la visión de la aristocracia norteamericana, que así como su país, se independizó de Europa y construyó una realidad diferente: más tradicionalista.