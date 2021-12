Exclusiva: La verdadera razón por la que muere 'Mr. Big' en 'And Just Like That'

La muerte de Mr. Big deja de ser importante cuando se cumple el mensaje central que el productor ejecutivo y director buscaba enviar a todos los fieles seguidores de la noventera trama: "Quería reflejar lo difícil que puede ser la vida a veces y lo importantes que son las amistades en los tiempos oscuros. Eso es lo más importante".

And Just Like That tiene 10 episodios con una duración de poco más de 40 minutos, ¿por qué hacerla una limited serie y qué motivo el regreso de los entrañables roles que conquistaron a toda una generación, marcaron tendencia y rompieron corazones?, Michael también nos lo contó.

"La serie siempre está en mi cabeza. Quiero decir, los personajes siempre están ahí, quietos. Siempre pienso, me pregunto qué estará haciendo Carrie Bradshaw hoy. Está muy vivo. Entonces, no es como si estuviera reiniciando algo que estaba dormido", menciona Patrick.

King recordó el momento justo cuando decidió que esos roles en su cabeza saltaran de nuevo a la pantalla: "Nos pidieron a Sarah Jessica y a mí que hiciéramos un podcast sobre el programa porque hubo mucho interés en él durante la pandemia. La gente empezó a volver a verlo".

Pero eso no fue todo, según el realizador, personas nuevas empezaron a ver Sex and the City: "Hubo todo este impulso de mujeres de 30 años que lo encontraron por primera vez en HBO y lo vieron sin los comerciales, lo cual es como un shock porque cuando se distribuía el programa a menudo se eliminaba todo el sexo.

"Y entonces, tenías a estos niños mirándolo. Hubo toda esta energía y luego pensamos '¿Por qué hablar de algo viejo?, ¿por qué no hacer algo nuevo?'. Y llamé a Sarah Jessica y le dije 'Hagamos algo nuevo'. Y ella solo dijo 'Sí'. Y ese fue el comienzo", confesó Michael.