Ricky Gervais hace tentadora oferta a organizadores de los Oscar, ¿la aceptarán?

"Bueno, a lo mejor me dejarían presentarlos si hiciera todo lo que me dijeran. Pero ahí está el problema. Lo bueno de los Globos de Oro es que me permitieron escribir mis propias bromas, decir lo que quisiera y no ensayar nada. Y esa es una oportunidad demasiado buena como para que un humorista la deje escapar. No creo que los Oscar me dieran tanta libertad... ¡Estarían locos si lo hicieran!", declaró Ricky Gervais a su paso por el programa The View.

Sin embargo, da la casualidad de que la entrega de premios está buscando desesperadamente un maestro de ceremonias después de que en los últimos tres años se haya llevado a cabo sin presentador.

Aunque Tom Holland se ofreció recientemente a ocupar ese puesto, Gervais sabe de sobra que él atraería a un público mucho mayor por el morbo de ver a las celebridades ponerse nerviosas con su presencia.