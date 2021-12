¿Qué fue lo más buscado en Google este 2021 en México?

Series y películas más googleadas

Además de personajes, algunas series también protagonizaron las búsquedas de Google, la ganadora de este año fue El Juego del Calamar, mientras que títulos como Wandavision, Bridgerton, Cobra Kai y La Desalmada fueron otros de los más buscados.



Las cinco películas más consultadas fueron Eternals, Godzilla vs Kong, Venom, Black Widow y Cruella. Mientras que Rápidos y Furiosos 9, Spider Man No Way Home, El Conjuro 3, Halloween Kills y Space Jam también aparecen en la lista.