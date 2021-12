A Diego Boneta 'Luis Miguel' le cambió la vida, pero está listo para seguir

El amor en tiempos de pandemia

Luego del encierro y de saber que Boneta se encuentra feliz al lado de Renata Notni, el actor expresó cómo ve y cambió su opinión de las relaciones amorosas en la era del Covid-19: "Soy old school y la pandemia fue difícil porque estar mensajeando y en Apps a mí no se me da.

"Ahora más que nunca es importante buscar una conexión y no una virtual, sino el poder estar juntos y no en Zoom, eso es a lo que a mí me trajo la pandemia", mencionó Diego que está a la espera de hacer proyectos también con Humberto Hinojosa y Daniel Krauze, en la serie Brujo, de HBO Max, en la que será el asesino seria Adolfo Constanzo.

Previo, a su llegada a Ciudad de México, Boneta comentó que por el momento no piensa en dar un siguiente paso, pero no negó que en un futuro podría llegar al altar con su novia: "Estoy muy feliz… voy un día a la vez, es algo en lo que todavía (no he pensado), somos novios y todo, pero poco a poco. En algún futuro totalmente"





Responde a demanda

El intérprete respondió a la demanda que interpuso su colega Martín Bello por una escena que grabó a su lado y de la que asegura le provocó graves lesiones, después de que los golpes que el personaje de Luis Miguel le propina a su tío se salieran de control.