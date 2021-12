La rarísima forma con la que Machine Gun Kelly quiso conquistar a Megan Fox

Y eso ha sido después de que su relación sentimental se afianzara por completo, así que cuesta imaginar qué harían durante el período de woo.



En una ocasión, antes de que fuera oficialmente pareja, el cantante estaba tratando de impresionar a la actriz mostrándole lo bien que sabe manejar un arma blanca y acabó haciendo el ridículo de una forma espantosa.

"Travis Barker me regaló un cuchillo que tenía un grabado del nuevo álbum y yo estaba diciéndole a Megan: 'Mira esto, es una locura'. Lo lancé hacia el techo y, al caer, se me clavó en la mano", ha confesado en el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon.