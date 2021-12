Esto fue lo más escuchado en 2021 en Spotify

Como era de esperarse, el reguetón fue el rey de la plataforma. Bad Bunny fue lo más escuchado de este 2021, con lo que se corona por segundo año consecutivo en la plataforma.

El Conejo malo se colocó en primer lugar con 9,100 millones de reproducciones mientras que Karol G también se coló al ranking dentro de los primeros 50 como la mujer latina más escuchada. Otros de los reguetoneros que más sonaron fueron:

• J Balvin (7)

• Rauw Alejandro (12)

• Myke Towers (18)

• Ozuna (25)

• Anuel AA (32)

• Maluma (33)

• Jhay Cortez (37)

• Daddy Yankee (39)

• Farruko (41)

• Sech (44)

En segundo lugar está Taylor Swift y en tercero la banda de K-Pop BTS. Discos más escuchados: Sour- de Olivia Rodrigo Future- Nostalgia Justice-Justin Bieber

Canciones más escuchadas

La canción más reproducida a nivel global en 2021 fue Drivers license de Olivia Rodrigo, con 1.100 millones de reproducciones en la plataforma. La segunda canción más escuchada es MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X. En tercer lugar se encuentra The Kid LAROI con Stay, una colaboración junto a Justin Bieber La cuarta posición la ocupa nuevamente Olivia Rodrigo con Good 4 u y la quinta posición la ocupa Dua Lipa, con Levitating junto a DaBaby.