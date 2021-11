Ana Bárbara da positivo a Covid-19

Sobre su estado de salud, reveló que aunque se siente mal, sus síntomas son muy leves y señaló que por responsabilidad se vio obligada a cancelar: “Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, agregó.

La famosa confesó que la situación la tiene muy triste pues estaba muy emocionada de presentarse en una ciudad tan mágica y a la que le tiene mucho cariño. Ana Bárbara finalizó el clip mandando un beso a todos sus fans y con la promesa de verlos en cuanto se recupere.