Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta, debutará como actor en esta telenovela

El primogénito de Ludwika Paleta sabía que formaría parte del mundo del espectáculo, pues a corta edad comenzó a tocar instrumentos musicales. Sin embargo, Nicolás estudió una carrera universitaria en cinematografía en Toronto, Canadá.

Para sus papás no fue una sorpresa que Niico, su nombre artístico, haya comenzado su carrera en la música y no en el séptimo arte. Aunque prefiere la música, Haza también ha tenido curiosidad por la actuación: "Yo desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, yo estudié cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí", confesó a Ventaneado en enero pasado.

El parecido entre madre e hijo es innegable, como se ve en esta fotografía cuando Nicolás cumplió 20 años. (Instagram/Ludwika Paleta)

Además, aseguró que no descarta en un futuro trabajar con sus papás en la actuación: "Eso es algo muy avanzado, cien por ciento nos gustaría trabajar juntos, pero primero yo me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones y todo ese tipo de cosas".

Aunque por el momento está inmerso en la música, no deja de lado su conocimiento en cine. "El chiste es incorporarlo más que dejarlo de lado, yo estudié cine en Toronto Films School, entonces todo este concepto es mío (su proyecto musical), desde el lado visual hasta el lado auditivo", sentenció en el show mexicano.