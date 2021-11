Ingrid Coronado destapa la verdadera razón por la que se retiró de la televisión

Ahora, Ingrid compartió cuáles fueron las verdaderas razones por las paró de tajo su carrera para enfocarse de lleno a su vida personal. “Me sentía sumamente mal, no tenía el tiempo que yo quería dedicar a mi familia, estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo”, confesó la conductora en entrevista para TVyNovelas.

Ingrid Coronado (Instagram)

Al principio, pensó que tres meses de retiro serían suficientes para sentirse mejor y regresar renovada y con nuevas ideas, sin embargo, se dio cuenta que ese tiempo no sería suficiente, pues eran muchas cosas las que necesitaba pensar, pues los últimos años le habían dejado heridas que necesitaba sanar.

“Me di cuenta de que si no paraba, me iba a enfermar. Fue una etapa muy difícil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses. Yo pensé que iba a ser suficiente”, expresó. “Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional, me sentía realmente mal”, agregó.