Ya sabemos dónde está Camila Cabello y por qué cortó con Shawn Mendes

Para este relajante día de montar, la ex integrante de Fifth Harmony eligió el look más natural posible, sin una gota de maquillaje, su melena suelta, messy, con un top blanco con estampado de Elvis Presley, pantalón de mezclilla de talle alto, una abrigadora cazadora con diseño a cuadros y tenis.

Durante su cabalgata, a diferencia de Mendes en su caminata por las frías calles de Canadá, la cantante de 24 años se mostró siempre muy sonriente, incluso en algún momento soltó carcajadas al lado de sus acompañantes, por lo que se puede considerar que está teniendo el apoyo necesario para sobrellevar su truene.

Camila Cabello optó por un look muy natural para su paseo. (Backgrid/The Grosby Group)

Como es costumbre en el ambiente del showbiz, ahora que ha pasado cierto tiempo desde el anuncio en redes sociales de Shawn, de 23 años, y Cabello algunas personas de su entorno cercano han comenzado a romper el silencio de lo que verdaderamente sucedía con la pareja y lo que los llevó a decidir que lo mejor era terminar.

Una fuente aseguró que él primero en iniciar "la conversación" de que era necesario poner un punto final al noviazgo fue Mendes, por lo que al principio Camila sé sintió muy molesta al respecto, pero después de analizarlo máscms, estuvo de acuerdo que lo mejor para los dos era regresar a ser amigos.