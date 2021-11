Tom Hanks explica por qué rechazó la invitación de Jeff Bezos para ir al espacio

"Sí, así es. (Podía ir al espacio) siempre que yo lo pagara... ya sabes, cuesta como 28 millones de dólares, me va bien Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones", reveló Hanks del motivo por el que no quiso ir al espacio.



El actor de 65 años inició su carrera en los años 80 y ha participado en más de 100 proyectos entre películas y series como Náufrago, Atrápame si puedes, La Terminal y El Código DaVinci, entre muchas otras, por lo que se calcula que posee una fortuna de más de 400 millones de dólares.

Aún así, el actor no quiso desprenderse del 7 por ciento de su patrimonio para pasar pocos minutos en el espacio.