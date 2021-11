Galilea habla de su salud: hipertensión y derrame del corazón están controlados

Galilea dijo que parte de su recuperación se debe al ejercicio que realiza pese a su condición. “(Ahora) hago más ejercicio. La verdad es que me preocupé un ratito por pensar que no podía hacer ejercicio porque, lejos de verte bien, lo hago por cuestión de salud, siempre desde que soy mamá.

“Desde que soy mamá, he pensado en cuidarme por cuestión de durarle más a los hijos, yo siempre lo he pensado así, pero no paré, al contrario, me ayuda muchísimo hacer ejercicio, entonces ya lo retomé y sigo haciendo ejercicio”, contó.