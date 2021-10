Tras superar el covid, Galilea Montijo, lidiará con esta enfermedad toda su vida

Sin embargo, al escuchar las preguntas sobre su amiga Inés Gómez Mont, únicamente dijo: “Es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”.

Antes de partir del lugar, Galilea explicó que por ahora no tiene su lugar seguro en el programa que conduce junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley, entre otros.

“Yo eso lo veo hasta finales de año, saben que yo feliz de la vida de continuar en Hoy hasta que la empresa me diga, y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas, eso sí, ya lo saben mis jefes, pero si ellos quieren y el público quiere que continúe en Hoy, yo feliz de seguir trabajando todos los días”, detalló.