Emily Ratajkowski disfruta de un photoshoot con su bebé

Tras dar a luz el 8 de marzo, Emily subió a Instagram una imagen; quizá con el fin de proteger la identidad del bebé sólo lo mostró de espaldas, aunque por la forma en la que lo cargó, desató la indignación de sus seguidores y de otros usuarios de la red social.

Aquella ocasión incuso el polémico presentador británico Piers Morgan escribió una crítica debido a que el niño, por como Ratajkowski lo sostenía, no tenía ningún apoyo para su cabeza: "Así no es como se sostiene a un bebé. Emily y sus millones de seguidores no deberían ser animados a hacer lo mismo".

Piers remató su tweet con un "feliz de darte algunos consejos si los necesitas". Pero ahora todo ha sido distinto, Sylvester y su mamá se ven felices mientras posan para una cámara de video y otra de fotos. Los dos están sonrientes en todo momento y muy fashion relax.

Se ve que no fue un día cálido, por lo que mamá e hijo van muy bien abrigados, ella con tremenda chamarra afelpada noir y el bebé con una acolchada roja; para cubrir su cabecita un slouchy púrpura. Ella también protegió su pelo con una boina en animal print, ambos apostaron por una "explosión de colores" en sus atuendos.