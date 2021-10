Emily Ratajkowski denuncia que fue acosada sexualmente por Robin Thicke

“De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás”, escribió.

Tras apartarse inmediatamente y levantar la mirada, la empresaria comprobaría que el cantante estaba borracho. “Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol”.

Emily Ratajkowski y Robin Thicke (YouTube)

Ratajkowski afirmó que al principio de la grabación se sentía completamente cómoda, pero lo que le hizo el cantante la hizo sentir “desnuda por primera vez durante ese día”, afirmando además que ella no reaccionó “como debería haberlo hecho”.

“Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, señaló la modelo de 30 años.