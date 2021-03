Emily Ratajkowski presume su embarazo al desnudo a pocos días de dar a luz

Sobre la maternindad y el gran cambio que supone esto en su vida, Emily se ha dicho sorprendida de explorar un terreno que desconocía por completo y que no imaginaba que pudiera llenarla de tanto aprendizaje, amor y “Nunca entendí realmente cómo sería formar una familia.

Es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada‘, afirmó. “No sé cómo será la maternidad, por supuesto, porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas tan diferentes”, añadió. “Entonces, lo mejor que se puede hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez y luego ver a dónde me lleva este viaje”, dijo hace unas semanas.