Eugenio Derbez se defiende de las críticas por su estatua en Acapulco

Todo comenzó luego de que Eugenio Derbez agradeció a los pobladores de Acapulco por haber develado una estatua con su figura, por lo que un usuario le comentó que no se confundiera, que no fueron ellos, sino la política quien le hizo ese reconocimiento, por lo que el comediante no tardó en responder.

Muchísimas gracias a la gente de Acapulco por tan hermoso reconocimiento.



Me siento muy honrado. pic.twitter.com/Emu0yx6dL1 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 15, 2021

"El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa la gente de Acapulco. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo)", comentó el comediante en sus redes sociales.

En un segundo tuit, Derdez agregó que la difusión del puerto se dio gracias a su película No se aceptan devoluciones, que ha sido una de sus películas más vistas, y por la serie Acapulco que puede verse en más de 100 países a través de Apple TV.

1/2 El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo q piensa “la gente d Acapulco”. Pero lo q sí saben muchos acapulqueños es q la estatua es x la difusión q se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en No Se Aceptan Devoluciones (la película en español + vista)… https://t.co/eHPh3SwR4c — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 16, 2021

También mencionó que la estatua se le dio por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013, los cuales azotaron el puerto mexicano.