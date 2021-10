Britney Spears lanza indirecta a su hermana Jamie Lynn

"Estoy pensando en publicar un libro el año que viene, pero estoy teniendo problemas encontrando el título, así que a lo mejor mis fans me pueden ayudar", dijo a todos sus seguidores, proponiendo dos opciones: S–t, I really don’t know o I really care what people think, que se traducen como M**da, no lo sé y Me importa mucho lo que piensen los demás.

Britney Spears. (Instagram/Britney Spears.)

Salta a la vista que Britney no está demasiado emocionada ante la publicación de nuevo material que probablemente aborde aspectos de su propia vida, aunque sea de manera indirecta.