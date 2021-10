Timothee Chalamet habla sobre acusaciones en contra de Armie Hammer

Timothée Chalamet rompió el silencio y habló por primera vez sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas contra Armie Hammer.

En una nueva entrevista con la revista Time, se le preguntó al actor de 25 años, sobre su coprotagonista de Call Me By Your Name y una acusación de violación, presentada en marzo, de una mujer llamada Effie Angelova, quien afirmó haber sido violada por el actor de 35 años en el año de 2017.