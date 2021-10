'Bright Minds', la serie que saca de la sombra al mundo del autismo

¿Qué vamos a ver de sus personajes en pantalla?

LD: Yo soy la detective Raphaëlle, trabajo en París. Tiene una personalidad muy determinada, muy directa, caótica en sus relaciones amorosas. Dicen que los autistas tienen problemas de socialización, pero Raphaëlle en realidad tiene también este lado, tiene problemas para relacionarse con los demás porque ella es demasiado y eso le crea problemas con todos. Astrid y Raphaëlle se conocieron y se entendieron muy bien.

SM: Astrid trabaja con la documentación criminal, en los archivos. Es una persona muy organizada, necesita que su día a día sea muy ordenado. La crió su papá y tiene muy pocas interacciones personales. No hubiera conocido a Raphaëlle si no hubiera ido a los archivos. En la serie, además de los casos, verán como es su amistad, el vínculo que generan, cómo se protegen y cómo se dan mutuamente una visión diferente del mundo.

Bright Minds ya graba en Francia su tercera temporada. (AXN.)

¿Qué les dejó interpretar personajes femeninos poderosos?

SM: Esta serie ha sido un regalo para nosotras, con dos mujeres como protagonistas. Hablar de las diferencias es también importante.

LD: Además somos aliadas, nos protegemos una a la otra y eso es básico en estos momentos que vivimos. Somos independientes y nos dedicamos mucho al trabajo.



¿Qué tanto disfrutan de un programa que mezcla la comedia con el género policíaco?

LD: Lo que más me gusta son las intrigas. Sé que Astrid y Raphaëlle tienen una relación de dos mujeres neurotípicas. A veces estamos en una investigación que pueden parecer improbables, pero siempre puede haber una explicación racional y eso es algo que no he visto, por lo menos en Francia. Tiene una perspectiva racional y al final de cada capítulo uno se cuestiona cosa.

SM: A mí me gusta que la serie retrata el encuentro de dos mundos, que podemos aclarar un mundo que siempre estuvo a la sombra.