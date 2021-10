Kim Kardashian se burla de sí misma y de su divorcio en Saturday Night Live

"Le doy el crédito de haberme abierto los ojos a la injusticia racial", explicó antes de hacer referencia a su antiguo cliente. “Creo que voy siguiendo los pasos de mi papá, quien es una gran influencia para mí (…) por él que conocí a mi primera persona negra, sé que es raro recordar quién fue la primera persona negra que conociste, pero O.J. deja una marca, o muchas, o ninguna, aún no sé”, bromeó sobre el juicio de Simpson.

Además, la aspirante a abogada se burló de su ex marido, Kanye West, ocho meses después de solicitar el divorcio del rapero de 44 años. “He sido muy bendecido en esta vida y estoy agradecido por todo. Honestamente, todos los altibajos. Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos: un genio legítimo y talentoso que me dio cuatro hijos increíbles . Entonces, cuando me divorcié de él, debes saber que se redujo a una sola cosa: su personalidad".

Ella continuó: "Sé que suena malvado, pero la gente me sigue diciendo que la comedia proviene de la verdad y que si hay algo que siempre me esfuerzo por ser es genuina".

Temprano en el día, la magnate de la belleza fue vista con el artista "Heartless" cuando salían del mismo hotel de la ciudad de Nueva York. Kim se puso un abrigo largo de color rosa y guantes a juego, mientras que West lució un conjunto completamente negro mientras caminaba detrás de ella. Luego, la pareja se subió al mismo automóvil en el que salieron del lugar, según las fotos obtenidas por E! News.