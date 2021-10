Kim Kardashian coqueteaba con Kanye West durante su presentación en SNL

Kanye, de 44 años, se unió a la audiencia con Kris Jenner y su novio Corey Gamble, junto con Khloe Kardashian y la mejor amiga de Kim, La La Anthony.

Kim abordó su divorcio de Kanye durante su monólogo de apertura, primero llamándolo "el mejor de todos los tiempos", antes de señalar que es "el hombre negro más rico de Estados Unidos, un genio legítimo con talento que me dio cuatro hijos increíbles".

Ella continuó: “Entonces, cuando me divorcié de él, debes saber que se redujo a una cosa: su personalidad. Sé que suena malvado, pero la gente me sigue diciendo que la comedia proviene de la verdad. Y si hay algo que siempre me esfuerzo por ser, es genuino".

Antes del debut de Kim en "SNL", Page Six reveló en exclusiva que Kanye estaba ayudando a la fundadora de SKIMS con sus deberes de anfitriona .