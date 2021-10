Exclusiva: Hollywood a punto de una huelga masiva, revela Mayes C. Rubeo

"Hay un eslogan de mi sindicato, The Costume Designers Guild, corto, pero muy cierto que dice: 'Están desnudos sin nosotros'; si no hay vestuario, qué te pones, cómo sales, a menos que estés haciendo un filme porno no lo necesitas y aún así hay trucos de eso, pero tienen que saber que todos somos necesarios", enfatizó Mayes.

Cada participante para que la magia suceda en un set y se filme una película está dispuesto a alzar la voz para pedir que se les trate bien, comentó C. Rubeo. "Justicia es lo único que pedimos", compartió la nominada al Oscar, quien participó en crear la ropa de Thor: Love and Thunder y estará en la próxima cinta de Star Wars, al lado de Taika Waititi.

Mayes C. Rubeo y su hermano Juan Castillero disfrutaron de la actividades del 36 FICG. (Universidad de Guadalajara)

Su regreso a casa

Mayes está feliz de que pudo participar en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. De la capital jalisciense C. Rubeo salió con el sueño de triunfar en Hollywood y ahora que lo logró pone todo su énfasis en invitar a sus compatriotas a seguir sus sueños.

"Vengo seguido a Guadalajara, aquí tengo a mi hermano, el famosos director de fotografía y talentoso, Juan Castillero. Me encanta esta ciudad, viví aquí de joven y siempre fui feliz. Regresar a mi espacio de formación… sonrío todo el tiempo porque recuerdo cuando estaba aquí y eso me inyecta de mucha vida", finalizó Mayes.