¿Ya escriben a la cigüeña? Justin y Hailey podrían ser papás muy pronto

Los deseos de convertirse en papá para Justin no son novedad, pues declaró que quería " tener tantos como Hailey desee tener", dijo en The Ellen DeGeneres Show en diciembre de 2020. "Me encantaría tener una pequeña tribu para mí, pero sí, es su cuerpo y lo que ella quiera hacer".

Justin y Hailey Bieber (Instagram/Justin Bieber)