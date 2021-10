Claudia Lizaldi celebra una década de ‘Mamá Natural’ con nuevos retos

Sobre los nuevos proyectos, Claudia siempre ha tenido claro que su prioridad es su familia, sus pequeños Liam y Leah, de 11 y 6 años respectivamente, actualmente radica en Mérida y se dice feliz y plena de las decisiones que ha tomado para su familia,

“Cuando yo empecé en esto todavía me tocaron miles de juicios, tuve que defender mi lactancia, Mamá Natual arrancó cuando Liam tenía apenas un año y ahora que tiene 11 me siento muy feliz de haber decidido dejar un poco de lado otras cosas con tal de ser una mamá lo más presente posible”, dijo.

“Mis hijos no comen animales, siempre me ha preocupado que las nuevas generaciones están muy expuestos a mala alimentación, al consumo excesivo de refrescos, mis niños no lo consumen pero no porque no quiera, hay todo un tema de salud por ahí, me preocupa muchísimo que habrá gente de la generación de mis hijos con enfermedades cañonas, que tienen la condición y azúcar de una persona de 60”, refirió.

Aunque piensa retomar la actuación, tiene una fecha marcada en el calendario de noviembre de 2022, cuando pase por el altar con su prometido Raúl Paz Alonso, a quien se refiere siempre con amor y con quien asegura haber encontrado un gran cómplice de vida y con quien comparte la crianza de sus hijos, pues él también es divorciado por lo que intentan que la convivencia entre los niños fluya de forma natual, como su amor.