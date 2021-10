Lil Nas X revela que sigue muy enamorado de su ex novio

Y es que el propio artista ha asegurado en su última entrevista que todavía alberga esperanzas ante una hipotética reconciliación con el bailarín Yai Ariza, quien participó en el videoclip 'That's What I Want' del astro del pop.

El estadounidense confesó que está muy enamorado de su ex pareja y que, aunque de momento prefiere centrarse en los entresijos de su exitosa carrera musical, está convencido de que tarde o temprano ambos retomarán esas citas que, con suerte, se convertirán en el prólogo de una nueva e ilusionante etapa en su historia de amor.

"Estuvimos saliendo un tiempo y ahora somos muy buenos amigos. Creo que volveremos a salir en el futuro, estoy seguro. Le amo y es maravilloso. Pero ahora necesito centrarme en mi música", dijo en conversación con la emisora Sirius XM, una entrevista en la que Lil Nas X no ha escatimado en elogios a la hora de describir al artista.