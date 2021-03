Dulce María muestra por primera vez el rostro de su bebé

“Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños. Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte”, se puede leer en la primera parte del mensaje.

“Porque haya más empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo, donde decir lo que piensas y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz, donde no exista la violencia física, ni psicológica, familiar, laboral ni digital” agregó la ex RBD.

Finalmente, la cantante se pronunció por la igualdad de oportunidades, por la justicia, el respeto, el amor y la libertad.