Grettell Valdez revela que Belinda la salvó de la depresión tras su divorcio

"Él me dijo que fue en busca de su Sol, entonces estuvo buscando su Sol. Yo tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta", reveló la actriz. La intérprete reconoció que hizo todo lo posible por rescatar su relación. “Me humillé y no me arrepiento".



"Me acuerdo cuando se llevaron a Santino y me volví loca: me metí a mi vestidor, gritaba, me azotaba. Agarré una botella de no sé qué era, empecé a tomar y le marqué a Ivana, una de mis grandes amigas, que la amo, y le dije: 'Me quiero morir, no puedo con esto, pero no tengo la fuerza para matarme, no tengo los huevos, no puedo con esto'", contó.

Grettell compartió que, tras la llamada, su amiga llegó de inmediato. "Me ayudó y de ahí no me soltó. Me ayudó a conseguir una psicóloga, a salir adelante. Me acuerdo que al segundo me marca Rosy Ocampo para decirme que quería que hiciera la antagonista con Belinda y Poncho Herrera, y yo le decía: