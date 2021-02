Pato Borghetti y Grettell Valdez 'debutan' como suegros

Grettell contó que su hijo, que ya es un adolescente de 12 años, recientemente la sorprendió dándole la noticia de que ya es suegra. "Hace poquito me acaba de confesar que tiene novia, pero no me ha dicho… bueno sí me dijo quién es, pero no puedo decirles quién es", reveló Grettell.



La estrella aseguró que su único hijo está encantando de estrenarse como novio y confesó que ella misma tuvo su primer novio más o menos a la misma edad que ahora lo hizo su hijo. "Está muy contento y feliz. Me encanta que me pregunta: 'Mamá, ¿a qué edad fue tu primer novio?', le dije 'creo que estaba en la secundaria, como a los 12 o 13 años'", comentó.

Grettell aseguró que, contrario a otras famosas, ella no es una mamá celosa e incluso hasta ayuda a su hijo a tener detalles con su primer amor.