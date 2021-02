Historia de Luis Miguel y Aracely es tan bella que contarla la echaría a perder

Guillermo enfatizó en que lo que está "salvaguardando" Arámbula, como ella misma se lo dijo, es un recuerdo muy valioso de aquellos años en su vida: "Es una historia tan bella, la manera en la que se dio, la narrativa que efectivamente tienen, que convertirla en ficción o mucho más atractivo o morboso, sería echar a perder lo que en realidad fue.

"Porque no sería la realidad y por los propios matices que pudiera tomar en el resguardo que ella misma tiene de toda esta trayectoria personal y además el resguardo que quiere tener de la información de sus hijos para cuidarlos", explicó Guillermo, quien compartió si ha habido negociaciones con Netflix y si Luis Miguel quiere ver esa historia.

Miguel y Daniel Gallego Arámbula son la principal razón por la que Aracely no quiere que su historia con 'El Sol' llegue a la pantalla. (The Grosby Group)

Pous Fernández reveló que Carla González Vargas, productora ejecutiva y 'show runner' del programa, sí se acercó en su momento a Arámbula en una reunión en la que le hizo la propuesta: "La respuesta fue contundente: 'No me interesa que se cuente mi historia en el bioserie, no autorizo el uso de mi imagen', no existió más allá.

"No existió una negociación, un estire o afloje para ver si podían llegar a término, de manera posterior y por la información que nos iba llegando, es que la señora Arámbula me pide participación, le doy diferentes opiniones y soy yo quien ahora se acerca a la productora y tuve un par de llamadas con ella", enfatizó el abogado.

En esos encuentros remotos Guillermo mantuvo la postura que Aracely le dio a González: "Fuimos enfáticos y, haciendo representación de la señora Arámbula, (dijimos que) no nos gustaría que se cuente esta historia, pero no solamente por el hecho de pretender hacer la ficción y cambiar el nombre de la protagonista".