FKA Twigs detalla aterrador momento que vivió junto a Shia LaBeouf

"Pensaba para mí misma: 'me pregunto qué le pasaría a mi cuerpo... si (nos) estrellamos contra una pared a 80 millas por hora'". Estaba buscando la bolsa de aire y no pude ver la señal, así que pensé, 'si él no tiene una bolsa de aire, ¿este auto aplastará mi esternón?'... estaba pensando, 'oh no, si me agacho así y la parte delantera del auto choca contra mi cabeza, ¿me romperá el cuello?'", dijo.

El lamentable hecho no quedó ahí, pues una vez que terminó lo que ella consideraba como "lo peor", intentó escapar y Shia se lo impidió, ahorcándola, el motivo de la pelea fue porque ella no le quiso jurar "amor eterno".

La cantante ha remarcado en varias ocasiones que busca que su testimonio ayude a otras mujeres a salir de relaciones violentas, así como ayudarlas a identificar los focos rojos que pueden dar los abusadores, FKA Twigs recordó que los celos del actor llegaron al punto de tener que esconderse para hablar con sus amigos, pues él se enojaba por escucharla reír con otras personas.

FKA Twigs. (©Getty Images 1202153072)

"Una vez me escuchó reír en FaceTime con mi amigo. Entró y tuvo una discusión masiva conmigo porque dijo que él no me hace reír así", recordó. "Entonces tuve que esconderme de la risa con mis amigos. Se trata de aislamiento, así que no hablo con mis amigos. Odiaba que yo tuviera una experiencia para mí misma (con) algo que no lo involucraba a él, un recuerdo que me dio alegría... Básicamente me hizo sentir que no se me permitía la alegría. A eso se reduce todo a: no se me permitía la alegría a menos que girara directamente alrededor de él", expresó.

Lo anterior está expresado en la demanda oficial que ya interpuso Tahliah Barnett (nombre real de la rapera), en el mismo documento queda acentado el alcoholismo de Shia.