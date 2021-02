Enrique Guzmán recibe vacuna contra el Covid-19 y cuenta su experiencia

“Si ustedes no lo hacen, entonces esta pandemia no acabará nunca. Los médicos son los que me defienden de lo que está pasando, los que me ayuden a protegerse, son los primeros a los que hay que admirar con toda el alma, gracias, Vacunense por Dios”, puntualizó.

En otro video que compartió horas más tarde el IMSS, el papá de Alejandra Guzmán invita a la población a vacunarse para que ya se termine la pandemia por coronavirus.

"Es el día más feliz de mi vida. Mañana (el lunes), a las 9 am, me presento en el Seguro Social a que me vacunen para la Covid y mi mujer pasado mañana", anunció el también actor el domingo pasado.