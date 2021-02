Bárbara Mori recuerda su dura lucha contra el cáncer

Bárbara Mori se sinceró como pocas veces y habló al respecto del cáncer de mama que padeció hace algunos años, mismo que la llevó a pensar en la muerte.

“Tuve cáncer los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’, entonces me enojé mucho con la vida”, dijo Mori durante la charla que brindó en un conversatorio retransmitido por el programa Hoy.